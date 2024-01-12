Gram altında yeni rekor

Kaynak: Haber Merkezi
Gram altında yeni rekor
Gram altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Gram altın 1.992 TL’ye yükselerek rekor tazeledi.

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