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Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
12 Ocak 2024 / 17:07
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Gram altın 1.992 TL’ye yükselerek rekor tazeledi.
Ayrıntılar geliyor…
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