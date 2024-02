Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri 66. kez düzenlendi. Grammy Ödülleri sahipleri merak konusu oldu. Peki, Grammy Ödüllerini kim aldı? 2024 Grammy Ödülü sahipleri kim oldu?

2024 GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANANLARI KİMLER?

GRAMMY YILIN ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnights

GRAMMY YILIN ŞARKISI

Billie Eilish – What Was I Made For?

GRAMMY EN İYİ KLİP

The Beatles - I'm Only Sleeping

GRAMMY YILIN KAYDI

Miley Cyrus – Flowers

GRAMMY EN İYİ YENİ SANATÇI

Victoria Monét

GRAMMY EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

Laufey – Bewitched

GRAMMY EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Miley Cyrus – Flowers

GRAMMY EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

GRAMMY EN İYİ RAP PERFORMANSI

Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

GRAMMY EN İYİ RAP ŞARKISI

Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

GRAMMY EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Killer Mike – Michael

GRAMMY EN İYİ R&B PERFORMANSI

Coco Jones - ICU

GRAMMY EN İYİ R&B ŞARKISI

SZA – Snooze

GRAMMY EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Victoria Monét – Jaguar II

GRAMMY EN İYİ ROCK ŞARKISI

boygenius – Not Strong Enough

GRAMMY EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Paramore – This Is Why

GRAMMY EN İYİ ROCK PERFORMANSI

boygenius – Not Strong Enough

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

