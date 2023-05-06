Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak

ABD’de ömür boyu yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card sonuçlarının bugün 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak

Green Card 2023 sonuçları 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü açıklanacak.

1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olma imkanı sunuluyor.

Green sonuçları için saat bilgisi paylaşılmazken, geçtiğimiz sene olduğu gibi sonuçların Türkiye saati ile 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

ABD'de ömür boyu yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan Green Card yani Türkçesiyle Yeşil Kart sonuçları için beklenen tarih geldi.

Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında çekiliş düzenleniyor.

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçlarının 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da ABD hükümeti tarafından açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor.

Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor.

Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor.

Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.

Öne Çıkanlar
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
TRT’de AKP’li yönetime para yağdı. Hilal Kaplan’ın da yer aldığı yönetim kuruluna ödenen ücret 1,5 milyonu aştı Güncel
TRT’de AKP’li yönetime para yağdı. Hilal Kaplan’ın da yer aldığı yönetim kuruluna ödenen ücret 1,5 milyonu aştı
Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada göz görmek ne demek? Rüyada göz görmek neye işaret?
Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki Şifalı Bitkiler
Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki
Emekli vatandaş emeklinin içler acısı halini böyle anlattı Güncel
Emekli vatandaş emeklinin içler acısı halini böyle anlattı
Bellingham'ın hocasından Real Madrid iddialarına flaş cevap Spor
Bellingham'ın hocasından Real Madrid iddialarına flaş cevap
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez el ele görüntülendi Magazin
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez el ele görüntülendi
SPK'den iki şirketin halka arzına onay çıktı Ekonomi
SPK'den iki şirketin halka arzına onay çıktı