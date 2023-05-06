Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak

Green Card 2023 sonuçları 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü açıklanacak.

1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olma imkanı sunuluyor.

Green sonuçları için saat bilgisi paylaşılmazken, geçtiğimiz sene olduğu gibi sonuçların Türkiye saati ile 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

ABD'de ömür boyu yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan Green Card yani Türkçesiyle Yeşil Kart sonuçları için beklenen tarih geldi.

Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında çekiliş düzenleniyor.

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçlarının 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da ABD hükümeti tarafından açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor.

Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor.

Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor.

Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.