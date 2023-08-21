Greenwood'un geleceği belli oldu

Ada devi Manchester United, genç yıldız Mason Greenwood'un takımdan ayrılacağını açıkladı.

Greenwood'un geleceği belli oldu

İngiliz devi Manchester United, tecavüz ve ölüm tehdidi iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra hakkındaki suçlamalar düşen genç futbolcu Mason Greenwood ile ilgili kararını verdi.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından yapılan soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Manchester United, Mason Greenwood'un iddia edilen suçları işlemediğinin tespit edildiğini açıklasa da Greenwood'un kamuoyu önünde de kabul ettiği gibi bazı hatalar yaptığını kaydetti.

Bununla birlikte Mason Greenwood dahil, olaya dahil olan herkesin oyuncunun kulüpte yeni bir başlangıç yapmasının zor olduğu konusunda fikir birliği sağladığı aktarıldı.

Bu nedenle Greenwood'un takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Son olarak genç İngiliz yıldız, 2021-2022 sezonunda Manchester United formasıyla 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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