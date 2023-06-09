Greta Thunberg mezun oldu: Son kez eylem yaptı

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, bugün okuldan mezun oldu.

Greta Thunberg mezun oldu: Son kez eylem yaptı

Her hafta yaptığı “çevre eylemi” ile birlikte tanınan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, bugün son kez eylem yaptı.

20 yaşındaki Thunberg, bugün son kez İsveç parlamentosu Riksdag önünde elindeki dövizle protesto gerçekleştirdi.

251 hafta boyunca iklim krizine dikkat çekmek için eylem yapan ve “okulu kıran” Thunberg, “Bugün okulu bitiriyorum ve dolayısıyla artık okul eylemi yapamayacağım. Fakat sesini yükseltebilenler sesini yükseltsin” dedi.

Başında bir mezuniyet kepiyle poz veren Thunberg, “2018 yılında eyleme başladığımda olayların bu noktaya geleceğini tahmin etmiyordum. 2019’da milyonlarca genç iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak için 180’den fazla ülkede eyleme katıldım" dedi.

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