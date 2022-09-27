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Gri pasaport olayında yeni gelişme 

Malatya Yeşilyurt Belediyesi üzerinden “gri pasaport-hizmet pasaportu” çıkartılarak 2 kafile halinde yurt dışına gönderilenlerin geri dönmemesi üzerine hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, dosyanın yetkisizlik gerekçesi ile Edirne’ye gönderilmesine karar verdiği öğrenildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:22
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Gri pasaport olayında yeni gelişme 

Gri pasaport olayında yeni gelişme 
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Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin üzerinden “gri pasaport- hizmet pasaportu” çıkartılarak 2 kafile halinde yurt dışına gönderilen 90 kişinin tamamına yakınının geri dönmediklerinin kamuoyuna yansımasıyla başlatılan 'Göçmen- İnsan Kaçakçılığı' soruşturması kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Mahkemenin, dün dosya üzerinden aldığı kararda; yetkisizlik gerekçesiyle dosyanın Edirne’ye gönderilmesine karar verdiği öğrenildi.

Mahkeme ayrıca, Bingöl Servi Belediyesi’nin eski belediye başkanı Ali Ayrancı’nın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında Yeşilyurt Belediye eski Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Bekir Karakuş, Temmuz ayının ilk haftasında, Ali Ayrancı 2 Eylül’de ve Ersin Kilit ise 14 Eylül’ de tahliye edilmiş ve soruşturma kapsamında tutuklu sanık kalmamıştı. Savcılık, tahliye kararına itiraz etmiş ve Ayrancı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dosyanın tüm evrakları ile birlikte Edirne’ye gönderileceği öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Savcısı Fahri Ersoy tarafından hazırlanan iddianamede, eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski Bingöl-Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit’in “göçmen kaçakçılığı” suçlaması ile üç ile sekiz yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.(ANKA)

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