Akdeniz diyeti öldürüyor mu? Uzmanlar uyardı. Hep faydaları anlatılıyordu

Akdeniz diyeti, genellikle sağlıklı yaşamın ve uzun ömrün sırrı olarak kabul edilir. Ancak her diyet gibi, Akdeniz diyetinin de bazı potansiyel tehlikeleri olabilir.

Bu konuda uzmanlar, dikkat edilmesi gereken bazı noktaları vurguluyorlar.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, Akdeniz diyetinin faydalarını kabul ederken, aşırıya kaçıldığında ortaya çıkabilecek risklere de dikkat çekiyor.

AKDENİZ DİYETİ ÖLDÜRÜYOR MU?

Soydemir, "Akdeniz diyeti, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, kanser, obezite, romatoid artrit gibi kronik hastalık risklerini azaltıyor ve yaşam süresini uzatan bir etki oluşturuyor. Ancak, her diyetin bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanması gerektiğini unutmamak önemlidir" dedi.

Uzmanlar, Akdeniz diyetinin sağlıklı bir yaşam tarzı için iyi bir temel oluşturduğunu, ancak kişisel sağlık durumu, alerjiler ve beslenme ihtiyaçları gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyorlar.

Ayrıca, diyetin sürdürülebilirliği ve çevresel etkileri de dikkate alınmalıdır. Balık tüketimi gibi diyetin bazı yönleri, çevresel etkinlik ve sürdürülebilirlik açısından farklılık gösterebilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMADAN DA KORKUTAN SONUÇLAR ÇIKTI

Akdeniz diyeti, genellikle zengin meyve ve sebze içeriği ile düşük doymuş yağ oranı nedeniyle sağlıklı bir seçenek olarak kabul edilir.

Ancak, Norveç'te yapılan yeni bir araştırma, Akdeniz diyetinin et ve süt tüketiminin ağırlıklı olduğu geleneksel beslenme tarzına göre daha fazla kimyasal madde alımına yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu kimyasal maddelerin, özellikle tarım ilaçlarından kaynaklananların, kısırlığa, bağışıklık sistemi sorunlarına ve çocuklarda gelişim problemlerine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunmuşlardı.

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz diyeti, tıp bilimi tarafından da onaylanmış, geleneksel yaşam alışkanlıklarını içeren sağlıklı bir beslenme planıdır.

Ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir, ancak genel olarak şu bileşenleri içerir:

• Tam tahıllar

• Çeşitli sebze ve meyveler

• Baklagiller

• Balık ve deniz ürünleri

• Kuruyemişler

• Yağlı tohumlar

Bu diyetin çeşitliliği, vücuda farklı fitokimyasalların alınmasını sağlar. Akdeniz diyeti, ilk olarak Ancel Keys tarafından tanımlanmış ve besin çeşitliliği ile bilinir. Diyetin temel özellikleri arasında bitkisel kaynaklı besinlerin (sebze, meyve, ekmek ve diğer tahıllar, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar) sıklıkla tüketilmesi ve temel yağ kaynağı olarak zeytinyağının kullanılması yer alır. Kırmızı etin ayda bir veya iki kez tüketilmesi ve balığın beslenmede önemli bir yer tutması gibi özellikler de Akdeniz diyetinin dikkat çeken diğer yönlerindendir. Bu özellikler, Akdeniz diyetinin yeterli ve dengeli bir beslenme örneği oluşturabileceğini göstermektedir.