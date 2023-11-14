Gribe yakalanan kadının hayatı karardı. Kollarını ve bacaklarını kestiler

Çoğu insan için gribe yakalanmak, birkaç günlük hastalık ve ardından normal hayata dönüş anlamına geliyor. Ancak Ohio'da yaşayan 42 yaşındaki bir anne ve lise müdürü olan Kristin Fox için virüs, kollarını ve bacaklarını kaybetmesine ve yeni normale doğru uzun, zorlu bir yolculuğun başlamasına yol açtı.

Fox'un çilesi Mart 2020'de, COVID-19 salgınının dünyayı kapatmasından sadece birkaç gün önce başladı.

Cuma günü boğaz ağrısıyla başlayan süreç, pazar günü kendini çok daha kötü hissetti. Acil servise giden Fox, Kasım ayında grip aşısını yeni yaptırmıştı.

Doktor asistanı ilaç vererek Fox’u evine gönderdi. Ancak kadın ertesi gün kanepeden kalkamadı.

Fox'un kan basıncını ve oksijen seviyelerini ölçmek için evine bir hemşire arkadaşı geldi; ikisi de tehlikeli derecede düşüktü. Arkadaşı onu yakındaki küçük bir hastaneye götürdü.

Fox, "30 dakika içinde solunum cihazına bağlandım ve muhtemelen başaramayacağımı söylediler" dedi.

Organ yetmezliğine yol açan bakteriyel pnömoni geliştirmişti. Fox'un böbrekleri kapanıyordu ve akciğerlerinden biri çökmüştü.

Fox, tıbbi ekibin görünüşe göre fark etmediği şeyin, organ yetmezliğine ve kan basıncının düşmesine neden olan, hayatı tehdit eden bir enfeksiyon olan septik şokta olduğuydu.

Tıbbi olarak komaya sokuldu ve hayati organlarını kurtarmak amacıyla vazopressör ilaçlar verildi. Ancak fayda etmedi. Doktorlar, Fox'un kocasına ve ebeveynlerine bacaklarını kesmek zorunda kalacaklarını söylediler.

Fox'un annesi doktorlara iyileşip iyileşmediğini görmek için birkaç gün daha beklemeleri için yalvardı; ancak Fox'un aktardığına göre doktorlar, daha fazla beklemeleri halinde enfeksiyonun Fox'un dizlerinin üzerine çıkmaya devam edeceğini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde kötüleştireceğini söylediler. Fox'un bacakları dizlerinin altından kesildi.

Ameliyatların ardından Fox yavaş yavaş komadan çıkarıldı. Basit bir grip ve enfeksiyon sebebiyle tüm hayatı baştan sona değişen Fox, sosyal hayata adapte olmakta başlarda büyük zorluklar çektiğini, ancak artık protezleriyle birlikte bu duruma alıştığını belirtti.