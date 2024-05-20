Grip ve astımı bitiriyor kalbi saat gibi çalıştırıyor. Sabahleyin toplanıyor kilosu 25 TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Grip ve astımı bitiriyor kalbi saat gibi çalıştırıyor. Sabahleyin toplanıyor kilosu 25 TL
Hatay'da kayısı hasadı sürüyor. Yurt içine kilosu 20 yurt dışına 25 TL'den satılıyor. 7500 ağacı olan üretici "Fiyatlar geçen yılki fiyat" dedi. Kayısının astım, soğuk algınlığı ve gribi bitirirken, kalbi de saat gibi çalıştırıyor.

Tarım şehri Hatay’ın Antakya ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor. 7 bin 500 ağaçlık bahçesinde rekoltenin iyi olduğunu belirten Mustafa Sürmeli, "Kayısının kilosunu yurt içine 15-20 TL arasında yurt dışına 25 TL’den satıyoruz" diye konuştu.

KAYISININ FAYDALARI

Kayısı4ın şifa deposu olduğunu söyleyen bir yetkili "Kayısının içindeki lif, kabızlık ve şişkinlik gibi tüm sindirim sorunlarının tedavi edilmesinde çok önemli rol oynar. Kayısının içindeki potasyum kan basıncını düşürdüğünden kalp krizlerini önlemektedir. Diğer kalp hastalıklarının tedavisinde çok etkilidir" dedi.

Kayısının solunum yolu hastalıklarını de tedavi ettiğin belirten aynı uzman "Astım, soğuk algınlığı ve gribi doktor gibi tedavi eder. Kayısıdaki E vitamini bir antioksidan gibi davranır ve serbest radikallerle amansız bir şekilde mücadele eder. Bu süreç bağışıklığı artırır ve soğuk algınlığı ve grip gibi sorunları önler" diye konuştu.

aw208163-01.jpg

aw208163-02.jpg

aw208163-03.jpg

aw208163-05.jpg

11111.jpg

Son Haberler
Tereciye tere satılmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Tereciye tere satılmaz atasözünün anlamı nedir?
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü
Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı Gündem
Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
İran Cumhurbaşkanının helikopterini TÜRK TİHA'sı buldu. İşte TİHA'nın ulaştığı enkaz görüntüleri Gündem
İran Cumhurbaşkanının helikopterini TÜRK TİHA'sı buldu. İşte TİHA'nın ulaştığı enkaz görüntüleri
Ali Koç hakkında suç duyurusu Spor
Ali Koç hakkında suç duyurusu
Netanyahu, Biden'ın günah keçisi mi olacak Dünya
Netanyahu, Biden'ın günah keçisi mi olacak
Fenerbahçe'ye borsada Galatasaray galibiyeti dopingi Spor
Fenerbahçe'ye borsada Galatasaray galibiyeti dopingi