Grip ve astımı bitiriyor kalbi saat gibi çalıştırıyor. Sabahleyin toplanıyor kilosu 25 TL

Tarım şehri Hatay’ın Antakya ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor. 7 bin 500 ağaçlık bahçesinde rekoltenin iyi olduğunu belirten Mustafa Sürmeli, "Kayısının kilosunu yurt içine 15-20 TL arasında yurt dışına 25 TL’den satıyoruz" diye konuştu.

KAYISININ FAYDALARI

Kayısı4ın şifa deposu olduğunu söyleyen bir yetkili "Kayısının içindeki lif, kabızlık ve şişkinlik gibi tüm sindirim sorunlarının tedavi edilmesinde çok önemli rol oynar. Kayısının içindeki potasyum kan basıncını düşürdüğünden kalp krizlerini önlemektedir. Diğer kalp hastalıklarının tedavisinde çok etkilidir" dedi.

Kayısının solunum yolu hastalıklarını de tedavi ettiğin belirten aynı uzman "Astım, soğuk algınlığı ve gribi doktor gibi tedavi eder. Kayısıdaki E vitamini bir antioksidan gibi davranır ve serbest radikallerle amansız bir şekilde mücadele eder. Bu süreç bağışıklığı artırır ve soğuk algınlığı ve grip gibi sorunları önler" diye konuştu.