Guatr ve tiroitte devrim niteliğinde tedavi

İnsanların korkulu rüyası olan Guatr ve tiroit hastalıklarındaki devrim niteliğindeki tedavi dikkat çekti.

Guatr ve tiroitte devrim niteliğinde tedavi

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların korkulu rüyası olan Guatr ve tiroit hastalıkları hakkındaki gelişmeleri insanlar takip etmeye devam ediyor.

AMELİYATSIZ OPERASYON

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, guatr ve tiroit nodülleri tedavisinde sıkça uygulanmaya başlayan 'ameliyatsız radyofrekans ve mikrodalga ablasyon operasyonu' ile hastaların sağlıklarına kavuştuğunu dile getirdi.

Radyofrekans ablasyon, guatr ve tiroit nodüllerinin tedavisinde 2006 yılında, mikrodalga ablasyon ise 2010 yılında dünyada uygulanmaya başladığı bildirildi.

"30 DAKİKADA SAĞLIĞINIZA KAVUŞUN"

Son zamanlarda dünyada ameliyatsız tedavi yöntemleri popülarite kazanırken, tiroit nodüllerinin tedavisinde ablasyon yöntemleri; güvenli, etkili, çok konforlu bir tedavi biçimi olarak dikkat çekti.

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Ömür boyu tiroit hormonu ilacı kullanmak yerine 30 dakikada sağlığınıza kavuşun” sözlerini kullandı.

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Klinik semptomlar ve şikayetler ortadan kayboluyor” dedi.

GUATR NEDİR?

Boynun ön alt kısmında, nefes borusunun etrafında bulunan tiroit bezinin büyümesine ve şişmesine “guatr” denilir. Özellikle iyot eksikliği olan kişilerde yaygın görülür ve Türkiye’de de görülme sıklığı fazladır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla risk altındadırlar.

TİROİD NEDİR?

Tiroid, tıpta prominentia laryngea olarak tanımlanan ve halk arasında adem elması olarak bilinen kıkırdak yapının hemen altında bulunur. Kelebeği andıran yapısıyla kendini belli eden bu organ, yutkunmayla birlikte yukarı aşağı hareket eder. Tiroid bezinin yan taraflarında şah damarı olarak tanımlanan atardamarlar bulunur.

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