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TEM Otoyolu’nda yol tek şeride düşürüldü

Düzce TEM Otoyolu’nda gübre yüklü kamyonun lastikleri alev alınca İstanbul istikameti tek şeritten verildi. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:45
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Gübre yüklü kamyon alev aldı: Yol tek şeride düştü

TEM Otoyolu’nda yol tek şeride düşürüldü
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Düzce TEM Otoyolu’nda gübre yüklü kamyonun lastikleri tutuştu.

Olay TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Recep Ç. idaresindeki 80 ADD 286 plakalı gübre yüklü kamyonda, Düzce gişelerini 4 kilometre geçince yangın çıktı. 

Lastiklerin alev aldığını gören sürücü kamyonu emniyet şeridine çekerek, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içinde ulaşan ekipler, gübre yüklü kamyonun tutuşan lastiklerini söndürdü. 

Gübreye ulaşmadan alevleri söndürerek kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti tek şeritten verilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.


(Kaynak: İHA)

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