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Hayaller Barcelona gerçekler Fenerbahçe. Güiza'dan flaş itiraf

İspanya 5. Ligi'nde futbolculuk kariyerine devam eden 42 yaşındaki futbolcu Güiza'dan Fenerbahçe itirafı geldi. "Fenerbahçe'den önce beni Barcelona istiyordu. Bir şekilde olmadı Fenerbahçe'ye geldim" dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:36
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Güiza Barcelona yerine Fenerbahçe gitmiş

Hayaller Barcelona gerçekler Fenerbahçe. Güiza'dan flaş itiraf
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Fenerbahçe formasıyla Türk sporseverinin tanıdığı Daniel Güiza, sarı lacivertlilerden teklif almadan önce Barcelona ile temasta olduğunu söyledi.
42 yaşında olmasına rağmen aktif futbol kariyerine İspanya 5.Ligi'nde devam eden Daniel Guiza'dan önemli itiraflar geldi.
"BARCA İSTİYORDU"
İspanya'nın yayın organlarından Relevo'ya konuşan golcü futbolcu, ''Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Guardiola ve Barcelona istiyordu. Onlarla sözleşme imzalama şansım vardı ama bir şeyler ters gitti, olmadı. Takımda çok fazla güce sahip olan insanlar vardı. Sonrasında Barcelona'ya imza atmadım ve Fenerbahçe'ye gittim. Orada da Luis Aragones'le çalışma şansım oldu.'' dedi.
"HARİKA ANILARIM VAR"
İspanyol yıldız, Luis Aragones ile ilgili ise ''Hakkında bir şey söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça duygulanıyorum. Onunla ilgili harika anılarım var. Benim için çok özel bir insandı. Kariyerimdeki gelişimi onun sayesinde yaşadım." diye konuştu.

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