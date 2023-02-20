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Eski Fenerbahçeli Guiza'dan yıllar sonra flaş itiraf

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş İspanyol futbolcu Daniel Guiza, flaş itiraflarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 18:14
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Guiza'dan Fenerbahçe itirafı

Eski Fenerbahçeli Guiza'dan yıllar sonra flaş itiraf
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Futbol kariyerine İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'da devam eden 42 yaşındaki eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, Relevo'ya röportaj verdi.

İşte Guiza'nın sözleri;

''HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM''
"Hiçbir şeyden pişman değilim, ne futbolda ne de futbol dışındaki bir şeyde. Her zaman istediğimi yaptım"

''ŞAKALAŞMAYI SEVİYORUM''
"Ben bir kişiyim. Antrenmana ilk gelen ve son giden biri olarak örnek olduğumu sanmıyorum. Soyunma odasında ünlü olmak gibi bir şey yok. En son çıkıyorum çünkü takım arkadaşlarımla şakalaşmayı seviyorum"

''SOKAKTA ÇOK ŞEY ÖĞRENİRSİN''
 "Bir sandviçle sokağa çıktığımı ve yolda futbol oynadığımı hatırlıyorum. Bu şeyler çoktan kayboldu. Artık çocuklar sadece PlayStation oynamak istiyor. Sokakta çok şey öğrenirsin" 

''ARAGONES BENİM BABAM''
Kariyerinde önemli pay sahibi olan isimlerden biri olan ve Fenerbahçe'de de birlikte çalıştığı Luis Aragones hakkında konuştu. 

"Luis Aragones benim babam, hatta büyükbabam. Kulübünde başarılı olan birini EURO2008'e götürecek cesareti vardı. Milli Takımı bir adım daha ileri götüren de buydu. Luis Aragones hakkında hiçbir söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça hala duygusallaşıyorum. Onunla çok güzel anılarım var. Benim için çok özel bir insandı. Onun sayesinde kariyerimde bir sıçrama yaptım" dedi.

BARCELONA İTİRAFI
 "Evet, Barcelona benimle ilgileniyordu. Onlarla imzalayabilirdim ama bazı oyuncularla ilgili bir şey oldu. Benimle rekabet etmek istediler mi, istemediler mi bilmiyorum. Ama kulüpte çok fazla gücü olan insanlar vardı ve beni istemediler"

"Barcelona'ya imza atmadım ve ardından Fenerbahçe'ye gittim ve Luis Aragones ile yeniden çalıştım."

''45 YAŞIMA KADAR OYNARIM''
''Hala içimde futbol aşkı var. Olmasa şuan evde olurdum. Ben hala bir şeyler yapmak istiyorum. En az 45 yaşıma kadar devam ederim.'' 

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Rota'ya imza attığında, paylaşılan fotoğrafına gelen yaşlı yorumlarını değerlendiren Güiza, "Bu fotoğraf yanıltıcı. O fotoğraf öğleden sonra saat 4'te çekilmişti. Bu tür şeyler umurumda değil, beni hiç endişelendirmez" ifadelerini kullandı.

 

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