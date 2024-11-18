Gülben Ergen isyan etti: Rojin'in babası ertesi gün öğlene kadar neden aranmadı?

Van Üniversitesi'nde okuyan ve kaldığı devlet yurdundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve günler sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölüm ile ilgili tartışmalar devam ederken ünlü Şarkıcı bu dava ile yakından ilgileniyor.

Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya profil fotoğrafını bile Rojin'in fotoğrafı ile değiştiren Gülben Ergen bugün Rojin'in acılı babasının katıldığı bir televizyon programına katılarak üniversite öğrencisinin yurda gelmediği anda ailesine neden haber verilmediğini gündeme getirdi. Gülben Ergen, 'Altı buçukta çıktı ertesi gün 12.30 da aradılar babayı doğru mu? Bununla ilgili yurt bir açıklama yaptı mı, yurdun güvenliği bir açıklama yaptı mı, Van Emniyet yaptı mı? siye sordu.

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Rojin'in babasından 'hayır' cevabını alan Ergen, adeta çılgına döndü.

Gülben Ergen, katıldığı yayında şunları söyledi:

Ne demek hayır! Adamın kızı oradan çıkmış, ertesi güne kadar neden babayı aramıyorlar? Bu nasıl bir şey, bu nasıl olabilir? 1,5 aydır İlkay Hanım lütfen sorgular mısınız? Rektörle konuşur musunuz?

Güvenliği arar mısınız? Ben Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesine girdim kurallara baktım, KYK yurtlarında 23.00'dan sonra geri girmek zorunda kural var baba oraya emanet etmişti'

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NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te göl kenarına gitmek üzere yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmasıyla gündeme geldi. Kabaiş'ten 18 gün boyunca haber alınamadı. Daha sonra cesedi kaybolduğu yere yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında otopsi ve diğer incelemeler yapıldı. İlk otopside herhangi bir kesici ya da ateşli silah yarası bulunmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan nihai rapora göre, Kabaiş'in ölüm nedeni "suda boğulma" kayıtlara geçti.