Gülben Ergen'i çıldırtan Narin gelişmesi: İnleye inleye ölmek isteyin ama can veremeyin

8 yaşındaki katledilen Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde dere kenarında bulunan Narin’in katilinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Olayla ilgili olarak soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Narin’in annesi, ağabeyi, amcası ve yengesi de tutuklanmıştı.

GÜLBEN ERGEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Narin Güran olayı kamuoyunun gündemine otururken soruşturma yakından takip edilmeye devam ediyor. Narin Güran cinayetine ilişkin ünlü isimlerden ise tepki gelmeye devam ediyor.

Narin olayının basına yansımasının ardından yakın takipçilerinden biri olan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yine ateş püskürdü.

Ergen, X hesabında delilleri kararttığı öne sürülen anne, ağabeyi, amca ve diğer kişilere yüklendi. Gülben Ergen, “Delileri karartan, devlet devlet diyen ahlak yoksunu diğerleri. Yaşadığınız sürece nefesinize katran bulaşsın! İnleye inleye ölmek isteyin, ama can veremeyin!” ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen’in Narin Güran cinayeti ile ilgili söylediği sözlere sosyal medyadan beğeni yağdı.

NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLMEK ÜZERE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşında katledilen Narin Güran hakkında yaptığı açıklamada baz istasyonlarından alınan verilerle birçok gizemin aydınlatıldığını belirtti.

Soruşturmada iddianame aşamasına gelindiğini ifade eden Tunç cinayet günü kimin nerede olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Tunç Narin Güran cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son değerlendirmeleri cumhuriyet başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda kimsenin şüphesi olmasın teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı.”