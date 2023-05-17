Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Gülcemal 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in olduğu Gülcemal dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Gülcemal 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Gülcemal 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV’nin dizisi Gülcemal’in 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Murat Ünalmış ve Melis Sezen''in başrolünde olduğu Gülcemal’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Gülcemal 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülcemal dizisinin 7. yeni bölümü 18 Mayıs Perşembe akşamı FOX TV’de izleyicisiyle buluşacak.

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