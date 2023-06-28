'Güldür Güldür' de üzücü veda. Hangi oyuncu ayrıldı?

Editör: Özlem KIRAL

BKM’nin 2013 yılından beri ekranda olan fenomen programı Güldür Güldür Show’da çok konuşulacak bir ayrılık yaşandı

Karadayı, Yasak Elma ve Gülperi gibi dizilerde rol aldıktan sonra Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, projeden ayrılma kararı aldı.

Programda 2019 yılından beri Leman karakterine hayat veren İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda yer almayacağını açıkladı.

Daha önce birçok projede yer alan oyuncunun yeni sezonda hangi projede olacağı ise henüz netleşmedi.