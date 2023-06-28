'Güldür Güldür' de üzücü veda. Hangi oyuncu ayrıldı?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show, kahkaha tufanına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok başarılı ismi kadrosunda buluşturan programın sezon finali yaklaşırken, ani bir ayrılık yaşandı.

'Güldür Güldür' de üzücü veda. Hangi oyuncu ayrıldı?

Editör: Özlem KIRAL

BKM’nin 2013 yılından beri ekranda olan fenomen programı Güldür Güldür Show’da çok konuşulacak bir ayrılık yaşandı

ekran-goruntusu-2023-06-28-114517.png

Karadayı, Yasak Elma ve Gülperi gibi dizilerde rol aldıktan sonra Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, projeden ayrılma kararı aldı.

guldur-guldur-11.webp

Programda 2019 yılından beri Leman karakterine hayat veren İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda yer almayacağını açıkladı.

keman.webp

Daha önce birçok projede yer alan oyuncunun yeni sezonda hangi projede olacağı ise henüz netleşmedi.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı Teknoloji - Otomotiv
Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı
Ekonomist Mustafa Sönmez Bakan Şimşek'in açıklamalarını taca attı. Dolarda olacakları açıkladı Ekonomi
Ekonomist Mustafa Sönmez Bakan Şimşek'in açıklamalarını taca attı. Dolarda olacakları açıkladı
Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı Güncel
Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı
Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı Magazin
Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı
Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı Güncel
Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı Dünya
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı
Mehmet Yardımcı’nın 60 Sanat Yılı’na Dost Yazıları: DOSTLARA SELAM OLSUN Kitap
Mehmet Yardımcı’nın 60 Sanat Yılı’na Dost Yazıları: DOSTLARA SELAM OLSUN