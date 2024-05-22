Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor

Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür Show'dan ayrılan iki ünlü oyuncunun geri döneceği açıklandı.
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Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor 1

Ekranların merakla beklenen programında geçtiğimiz günlerde 2 büyük oyuncunun ayrılık haberi gelmiş ve program bir süre onlarsız devam etmişti.

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Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor 2

7'den 70'e herkesi ekranların başına kilitleyen, yüzleri güldüren programdan bir değil iki güzel haber geldi.

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Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor 3

Ünlü oyuncu Onur Buldu'nun Show TV'nin 11 yıldır devam eden komedi programı Güldür Güldür Show'a geri döneceği ortaya çıktı.

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Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor 4

Programın sevilen isimleri arasında yer alan Buldu'nun geri döneceği haberi hayranlarında büyük mutluluk uyandırdı.

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Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor 5

Buldu'nun yeni sezonda yayın hayatına devam edeceği aktarıldı.

Oyuncu son olarak Cengiz Karabekir’in "Paranoya" filminde Ege Kökenli’yle başrol oynamıştı.

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Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor 6

Geçtiğimiz gün de Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in programa yeniden dahil edileceği açıklanmıştı.

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Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor 7

İşte ünlü iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir skeçten görüntü.

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