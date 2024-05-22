Güldür Güldür Show'un 2 efsanesi geri dönüyor

Ekranların merakla beklenen programında geçtiğimiz günlerde 2 büyük oyuncunun ayrılık haberi gelmiş ve program bir süre onlarsız devam etmişti.
7'den 70'e herkesi ekranların başına kilitleyen, yüzleri güldüren programdan bir değil iki güzel haber geldi.
Ünlü oyuncu Onur Buldu'nun Show TV'nin 11 yıldır devam eden komedi programı Güldür Güldür Show'a geri döneceği ortaya çıktı.
Programın sevilen isimleri arasında yer alan Buldu'nun geri döneceği haberi hayranlarında büyük mutluluk uyandırdı.
Buldu'nun yeni sezonda yayın hayatına devam edeceği aktarıldı.
Oyuncu son olarak Cengiz Karabekir’in "Paranoya" filminde Ege Kökenli’yle başrol oynamıştı.
Geçtiğimiz gün de Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in programa yeniden dahil edileceği açıklanmıştı.
İşte ünlü iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir skeçten görüntü.