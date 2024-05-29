Güldür Güldür'ün Naime'sinden bikinili poz

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek herkesi şaşırttı.
Ünlü oyuncu Instagram hesabından sevenlerinin alışık olmadığı bir fotoğrafını yayınladı.
Yeni filminin çekimlerinde arta kalan zamanlarını güneşlenerek geçiren 34 yaşındaki yetenekli oyuncu, bikinili fotoğrafını paylaştı.
“Gelin Takımı” filminde Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya’yla kamera karşısına geçecek oyuncunu güzelliği ile hayranlarını adeta büyüledi.
Romantik komedi türündeki filmde yakışıklı oyuncular Mehmet Günsür ve Fırat Çelik'te rol alıyor.
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