Güldür Güldür'ün Naime'sinden bikinili poz

Düzenleme: Ramazan Süzen
Güldür Güldür'ün Naime'sinden bikinili poz

Ecem Erkek, bikinili fotoğrafıyla herkesi şaşırttı.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek herkesi şaşırttı.

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Ünlü oyuncu Instagram hesabından sevenlerinin alışık olmadığı bir fotoğrafını yayınladı.

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Yeni filminin çekimlerinde arta kalan zamanlarını güneşlenerek geçiren 34 yaşındaki yetenekli oyuncu, bikinili fotoğrafını paylaştı.

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“Gelin Takımı” filminde Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya’yla kamera karşısına geçecek oyuncunu güzelliği ile hayranlarını adeta büyüledi.

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Romantik komedi türündeki filmde yakışıklı oyuncular Mehmet Günsür ve Fırat Çelik'te rol alıyor.

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