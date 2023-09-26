Güldür Güldür'e sevgi seli. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturdu

Yapımını BKM’nin üstlendiği, ‘Güldür Güldür Show’ ABD-Kanada turnesini tamamlandı. 14 gün boyunca, 2 ülke ve 4 şehirde 6 oyun oynayan ekip 15.000 üzerinde seyirciye ulaştı. Kahkahaların ABD ve Kanada’dan yükseldiği turnede Güldür Güldür Show ekibi, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Güldür Güldür'e sevgi seli. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturdu

Yapımını BKM’nin üstlendiği, ‘Güldür Güldür Show’ ABD-Kanada turnesini tamamlandı. 14 gün boyunca, 2 ülke ve 4 şehirde 6 oyun oynayan ekip 15.000 üzerinde seyirciye ulaştı.

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Kahkahaların ABD ve Kanada’dan yükseldiği turnede Güldür Güldür Show ekibi, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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AMERİKA TURNESİ BİTTİ, 11.SEZON TÜM COŞKUSUYLA BAŞLIYOR

Türkiye’de olağanüstü bir başarı gerçekleştirerek televizyonda ara vermeden 11.yılına başlayan Güldür Güldür Show’un Amerika turnesi de tıpkı Beşiktaş Kültür Merkezi’ndeki gösterileri gibi kapalı gişe oynadı.

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Washington DC, New York City, New Jersey ve Toronto’da gerçekleştirilen gösterilerde seyirciler saatler öncesinden mekanlarda kuyruklar oluşturdu. Fenomen karakterler ve bol kahkahalı skeçler ABD ve Kanada’da yaşayan ‘Güldür Güldür Show’ hayranlarıyla buluştu.

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Yoğun bir turne programı yaşayan oyuncular ve ekip her oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlanırken, oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları mekanlardan saatlerce ayrılmadı.

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Keyifli geçen turnenin ardından Türkiye’ye dönen ekip 11.sezonun hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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