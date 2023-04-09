Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç iftar sonrası sofraları süslüyor. Güllaç tatlısını yapmak isteyenler güllaç tarifini ve güllaç tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, güllaç nasıl yapılır? Güllaç tatlısının tarifi malzemeleri neler?

Ramazan ayında sofraların başköşesinde yer alan güllaç bir gelenek haline geldi. Ramazan ayında mutlaka güllaç tatlısı yapılır. Güllaç yapmak isteyenler güllaç tarifini araştırıyor. Sizler için güllaç tatlısının yapılışını ve güllaç tatlısı püf noktalarını derledik. İşte güllaç tarifi..

GÜLLAÇ MALZEMELERİ NELER?

- 12 yaprak güllaç

- 1,5 litre süt

- 2 su bardağı şeker

- Çekilmiş ceviz

- 2 yemek kaşığı gül suyu

GÜLLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Güllaç tatlısına başlarken ilk olarak süt ve şekeri tencereye alarak ısıtırız şekerlerin erimesi için. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.

Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına dikkat etmelisiniz.

Hazırladığımız güllaç tatlısını 2 saat kadar buzdolabında muhafaza edelim.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ TARİFİ PÜF NOKTASI NEDİR?

Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı çok iyi olmalıdır. Eğer sütünüz çok sıcak olursa güllaç yapraklarını hamur edebilir, çok fazla ılık olması durumunda ise güllaç yapraklarını ıslatmayabilir.

Güllaç tatlınızın tam tadında olması için gül suyu eklemelisiniz.

Güllaç tatlınızın tadını kaybetmemesi ve içerisindeki cevizin güllacınızı karartmaması için yaptığınız gün tüketmeniz daha iyi olacaktır.