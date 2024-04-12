Gülşen sırrını ilk kez açıkladı. Zayıf kalmak için yaptığını duyanlar şaştı kaldı

Uzun zamandır sahne stilini sürekli yenileyerek gündemde kalan Gülşen, Kıbrıs'taki performansıyla yine adından söz ettirdi.

"Değişimi seviyorum ve yeni bir single üzerinde çalışıyorum" diyerek hayranlarını meraklandıran Gülşen, yeni şarkısının 26 Nisan'da yayınlanacağını müjdeledi.

Gülşen, "Fazla ipucu vermek istemiyorum, ama yakında güzel bir sürprizim var" dedi.

Fit ve zayıf görünümüyle dikkat çeken Gülşen, gazetecilerin bu konudaki sorularına muzip bir yanıt vererek, "Açım" dedi ve şöyle devam etti:

ZAYIFLIĞIN SIRRI

"Sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli. Her şeyin bir ölçüsü olmalı. Bu benim için sadece bir diyet değil, bir yaşam biçimi. Herkese tavsiye edebileceğim şey ise çok yürümek. Yürüyüş yapın, bol bol."

Gülşen ayrıca, çalışmanın kendisi için bir tür tatil olduğunu belirtti.

Yoğun iş temposunda bile dinlenme fırsatı bulduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Çalışırken kendimi bir 7 yıldızlı otelde tatilde gibi hissediyorum. Uçak yolculukları ve sahne hazırlıkları sırasında dinlenme şansım oluyor. Sahnedeyken kendimi harika hissediyorum ve işte o zaman gerçekten dinlenmiş oluyorum. İş dışındaki zamanlarda ise daha fazla yorgunluk hissediyorum" diye ifade etti.