Gülşen sırrını ilk kez açıkladı. Zayıf kalmak için yaptığını duyanlar şaştı kaldı

Kaynak: Snob Magazin
Gülşen sırrını ilk kez açıkladı. Zayıf kalmak için yaptığını duyanlar şaştı kaldı
Ramazan Bayramı vesilesiyle Kıbrıs'taki Lord’s Palace Hotel'de konser veren Gülşen, şıklığı ve dinamik performansıyla göz doldurdu. Bayram coşkusunu izleyicilerine yaşatan sanatçı, formda kalmanın sırlarını da paylaştı.

Uzun zamandır sahne stilini sürekli yenileyerek gündemde kalan Gülşen, Kıbrıs'taki performansıyla yine adından söz ettirdi.

"Değişimi seviyorum ve yeni bir single üzerinde çalışıyorum" diyerek hayranlarını meraklandıran Gülşen, yeni şarkısının 26 Nisan'da yayınlanacağını müjdeledi.

Gülşen, "Fazla ipucu vermek istemiyorum, ama yakında güzel bir sürprizim var" dedi.

Fit ve zayıf görünümüyle dikkat çeken Gülşen, gazetecilerin bu konudaki sorularına muzip bir yanıt vererek, "Açım" dedi ve şöyle devam etti:

ZAYIFLIĞIN SIRRI

"Sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli. Her şeyin bir ölçüsü olmalı. Bu benim için sadece bir diyet değil, bir yaşam biçimi. Herkese tavsiye edebileceğim şey ise çok yürümek. Yürüyüş yapın, bol bol."

Gülşen ayrıca, çalışmanın kendisi için bir tür tatil olduğunu belirtti.

Yoğun iş temposunda bile dinlenme fırsatı bulduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Çalışırken kendimi bir 7 yıldızlı otelde tatilde gibi hissediyorum. Uçak yolculukları ve sahne hazırlıkları sırasında dinlenme şansım oluyor. Sahnedeyken kendimi harika hissediyorum ve işte o zaman gerçekten dinlenmiş oluyorum. İş dışındaki zamanlarda ise daha fazla yorgunluk hissediyorum" diye ifade etti.

ggg.jpg

İlgili Haberler
Gülşen de pavyon dansı yaptı. Sahnede dayanamadı 'Angaralı 'oldu
Bilardoda Gülşen Degener şampiyon oldu
Bilardoda Gülşen Degener şampiyon oldu
Gülşen eşini sildi
Son Haberler
Funda Arar'dan olay 'etek' cevabı: Adamlığın başka tarifi var Magazin
Funda Arar'dan olay 'etek' cevabı: Adamlığın başka tarifi var
Haber ABD’den sızdı İran 2 gün içinde saldıracak Dünya
Haber ABD’den sızdı İran 2 gün içinde saldıracak
Karayipler’de yatırım yolu ile vatandaşlık artık daha pahalı Ekonomi
Karayipler’de yatırım yolu ile vatandaşlık artık daha pahalı
Bot yarışında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi Video
Bot yarışında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Ancelotti kararını verdi Spor
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Ancelotti kararını verdi
Fed üyesinden faiz mesajı Ekonomi
Fed üyesinden faiz mesajı
İBB'deki koltuk sayıları belli oldu. İşte yeni İBB Meclisi Gündem
İBB'deki koltuk sayıları belli oldu. İşte yeni İBB Meclisi