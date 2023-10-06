Gülşen eşini sildi

Son zamanların gündemden düşmeyen Gülşen, bir sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı.

Sosyal medyasını uzman ekibe teslim eden Gülşen, bu kapsamda da birçok kişiyi takipten çıkardı.

SIRA EŞİNE GELDİ

Takipçi sayısını yavaş yavaş düşüren Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'nu da sildi. Gülşen'in bu hamlesi ise sosyal medyanın diline düştü.

Gülşen'in eşini silmesini sosyal medyada değerlendiren hayranları, "Buna gerek var mıydı?" diye sorarken, bazıları ise aralarında sorun olabileceğini iddia etti.