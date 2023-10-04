Gülsim Ali'den dizi müjdesi!

En son Gönül Dağı ve Al Sancak dizilerinde rol alan Gülsim Ali, ne zaman ekrana döneceğini açıkladı.

Gülsim Ali'den dizi müjdesi!

Ünlü oyuncu Gülsim Ali, Watergarden İstanbul'da objektiflere takıldı. Ailesiyle geldiği alışveriş merkezinde ressam Alev Özaş'ın 3 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 günde bitireceği dev İstanbul resmini de yakından inceledi.

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İstanbul aşığı olduğunu dile getiren Gülsim Ali, "Çok merakım var böyle işlere. Ben İstanbul aşığıyım İstanbul'un her yerinde anım var diyebilirim. Trafiğini bile seviyorum diyebilirim. Gerçekten bayıldım sergiye çok büyük bir emek var" dedi.

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Şu sıralar düzenli boks eğitimi alan oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni projelerin geldiği söyleyen oyuncu, "Yeni sezon açıldı. Gelen projeler var okuyorum şu anda netleşen bir durum yok. Ama güzel bomba işler geliyor. Yeni yılda ekranlarda olacağım diyebilirim" dedi.

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Tiyatroya hayranlığıyla bilinen oyuncu, "Yakında tiyatro sahnelerinde dizide görür müyüz?" sorusuna, "Aslında gerçeği söylüyorum size tiyatro izlerken ben de kendimi sahnede hayal ettiğim anlar oluyor ileride ben de sahnede olmak isterim ama önceliğim ekranda olmak sanırım" yanıtını verdi.

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