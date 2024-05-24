Gümrük Kapısı’nda yakıt tankında ele geçirildi! Tam 257 kilo...

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan bir kişi, mahkemece tutuklanma kararı aldı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat Şubesi, Dilucu Gümrük Kapısı üzerinden sıvı metamfetamin sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, TIR'ın yakıt deposunda gizlenmiş halde sıvı metamfetamin bulundu.

Uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.