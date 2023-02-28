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2 ilde kaçak sigara operasyonu! 20 milyon makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2 kentte gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 20 milyon boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:41
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Gümrük Muhafaza'dan 2 ilde kaçak sigara operasyonu

2 ilde kaçak sigara operasyonu! 20 milyon makaron ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk operasyon kapsamında Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir tütün firması yakın takibe alındı.

Denetim gerçekleştirmek üzere firmanın depo ve üretim tesislerine giden ekipler, bu esnada orada bulunan bir dorseye makaron kutularının yüklendiğini fark etti.

Bandrollerin geçersiz olduğu tespit edilirken savcılıktan alınan arama kararını takiben firmanın deposunda ve araçta yapılan aramalarda 12 milyon 20 bin 400 boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi.

Diğer taraftan, aynı yerleşkeden makaron yüklü şekilde İstanbul’a hareket eden başka bir tır da takibe alındı. Adana’dan getirilen makaronun Esenyurt’ta bulunan bir tütün firmasının iş yerine indirildiği belirlendi ve savcılıktan alınan talimatla gerçekleştirilen operasyonla toplamda 8 milyon boş makaron ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen makaron ve sigara filtresinin yaklaşık 15 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmalar Adana ve Büyükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülüyor.

(Kaynak: AA)

 

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