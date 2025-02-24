Gümüş fiyatları 32,50 doları aştı

Kaynak: Haber Merkezi
Gümüş fiyatları 32,50 doları aştı

Gümüş fiyatları, ABD ekonomisine dair olumsuz beklentiler ve doların baskı altında kalmasıyla yükseldi. Jeopolitik gerilimler ve ticaret belirsizlikleri de değerli metale olan ilgiyi artırıyor.

Gümüş fiyatları, hafta başında ons başına 32,50 dolar seviyesinin üzerine çıkarak önceki kayıplarını kısmen telafi etti. ABD ekonomisinin geleceğine dair artan endişeler ve doların zayıflaması, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metallere yönelmesine neden oldu. Euro’nun güçlenmesi de dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

Trump’tan otomobil, ilaç ve çip ithalatına yeni vergiTrump’tan otomobil, ilaç ve çip ithalatına yeni vergi

TRUMP’TAN YENİ VERGİ TEHDİTLERİ

Geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv, yarı iletken, ilaç ve kereste gibi kilit sektörlere yeni gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu. Bu açıklamalar, piyasalarda tedirginlik yaratırken, küresel ticaret gerilimlerini de körükledi.

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