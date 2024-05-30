Gümüşhane'de HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Gümüşhane'de HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane’de HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, HTŞ, FEC ve ENC silahlı terör örgütleriyle bağlantısı olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl merkezinde 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.Ş., A.G., F.K., E.T., A.E. ve V.K. isimli 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, 66 bin 200 TL, 31 bin 10 Euro, 300 Dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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