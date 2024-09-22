Gümüşhane’de otomobil takla attı. 1’i çocuk 6 yaralı

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de otomobil takla attı. 1’i çocuk 6 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaşanan kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Kelkit ilçesi Balkaya köyünde meydana gelen kazada, Edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Erzincan istikametine seyir halinde giden 61 AD 077 plakalı otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Kamuran Tuna, Balkaya köyü mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası otomobil yoldan çıkarak takla attı.

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İhbar sonrası bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Kamuran Tuna ile beraber, Zehra Tuna (48), Merve Tuna (19), Melek Kalaycı (47), Canan Çırak (42) ve 7 yaşındaki C.S. Çırak'ı olay yerinde yapılan ilk müdahaledeb sonra tedavileri için Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırırken hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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Öte yandan, kazada yaralanan ve iç kanama şüphesi olan 7 yaşındaki C.S. Çırak buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

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