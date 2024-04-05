Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kaza sonucunda sürücü Özmen Aydoğmuş yaşamını yitirdi, eşi Seyhan Aydoğmuş ise yaralı olarak kurtuldu.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Ağıl Köyü’nde gerçekleşen kazada, Kelkit’ten Erzincan istikametinde seyir halinde olan otomobil, 56 yaşındaki sürücü Özmen Aydoğmuş’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı. Daha sonra ise takla atarak yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, 2 kişi aracın içinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Özmen Aydoğmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Seyhan Aydoğmuş ise Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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