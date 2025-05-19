Gümüşhane'e doğa şöleni! Sisli yaylalarda kemençe ve horon keyfi...

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Damlı köyü sınırlarında yer alan Sazalanı mesire alanı ve Damlı köyü yaylasında, çam ağaçlarının gölgesinde ve sisli havada 12 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa severler, sarı, mor ve beyaz çiçeklerle süslü yaylalarda bolca fotoğraf çekip kemençe eşliğinde horon oynadı.

Gümüşhane'nin mor sümbüllü cenneti Damlı Köyü: Baharın renkleriyle nefes kesici rota!

ARDOSK Başkanı Ali Koçyiğit, 42 kişilik grupla yaptıkları yürüyüşten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bazı kulüp üyelerinin şehir dışından geldiğini ifade eden Koçyiğit, “Arkadaşlarımızla spor amaçlı yürüyüşler düzenliyoruz. Her hafta düzenli yürüyoruz. Hava kimi zaman sisli, kimi zaman güneşliydi. Farklı bir atmosfer vardı.” dedi.

Kulüp üyelerinden Bekir Akçagöz, üç yıldır Gümüşhane’de olduğunu söyleyerek, “Sabah hava güneşliydi, sonra sis bastırdı. Biraz üşüdük, biraz ısındık. Ormanda yürüdük. Yaylalar yeşildi, manzaralar harikaydı. Yerel halkla sohbet ettik, bizi sıcak karşıladılar.” diye konuştu.

Gümüşhane Kelkit’te ilginç görüntü! Vaşak ve kangal köpeği yan yana

Dilara Altıntek ise çiçekler ve ağaçlar arasındaki patika yollarda yürüdüklerini ifade ederek, “Kemençeci abimizle çok eğlendik. Fotoğraflar, videolar çektik. Şarkılar söyledik, horon oynadık.” dedi.

Gümüşhane yaylaları beyaza büründü