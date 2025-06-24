Gümüşhane’nin saklı cenneti: Çakırgöl gölü! 2 bin 553 metrede yaz kış bir arada

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gümüşhane’nin 2 bin 553 metredeki Çakırgöl Gölü, yazın eşsiz manzarası, buzul kalıntıları ve çevresindeki doğal yapısıyla büyüleyici bir güzellik sunuyor. Yalnızca yazın erişilebilen Çakırgöl, haziran sonunda bile yüksek yamaçlarında kış mevsimini anımsatan kar örtüsüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 553 metre yüksekliğiyle gökyüzüne en yakın noktalardan biri olan Çakırgöl Gölü, binlerce yıllık buzul geçmişini yansıtan yapısıyla dikkat çekiyor.

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Doğal güzellikleri, berrak suları ve çevresinde hâlâ görülen kar kütleleriyle bu eşsiz göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Yalnızca yaz mevsiminde ulaşım sağlanabilen Çakırgöl, haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen çevresindeki yüksek yamaçlarda hâlâ kış mevsimini andıran kar tabakalarıyla karşılıyor ziyaretçilerini.

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Gümüşhane merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bu alan, iklim koşullarının sertliği nedeniyle yılın büyük bölümünde ulaşıma kapalı kalıyor.

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Çevresindeki tarihi Sit alanları ve yüksek rakımıyla Türkiye'nin en etkileyici yayla manzaralarından birine sahip olan Çakırgöl Gölü, doğal yapısıyla olduğu kadar sessizliği ve sakinliğiyle de ruhu dinlendiriyor.

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Yalçın kayalıklarla çevrili göl, doğaseverler, kampçılar, fotoğraf tutkunları ve keşif gezileri yapmak isteyenler için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.

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