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Günde 1 kaşığı şifa bombası

Bazı besin ürünleri gerçekten de mucizevi. Hele bir ürün var ki onu dünya tanıyor. İşte o besin ve yararları…

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 07:33
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Günde 1 kaşığı şifa kaynağı

Günde 1 kaşığı şifa bombası
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İşte tüm dünyaca bilinen zeytinyağı ve bir kaşığının yararları. Üstelik sadece bir çorba kaşığı

Yapılan araştırmalarda Akdeniz – Ege mutfağının sağlık açısından faydalı olduğu ortaya çıkarılmış. Bunun nedeni ise yemeklerin zeytinyağı ile yapılmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Aynı araştırmanın akabinde uzmanlar günde bir zeytinyağı yemenin kalp sağlığını olumlu etkilediği gözlemlenmişti.

Sağlıklı yaşam sırrı olan zeytinyağı güçlü bir antioksidan olduğundan vücudu zararlı toksinlerden arındırır..

Vücudun daha sağlıklı ve dinç kalması için gerekli olan kolajeni sağlayarak organ ve kemiklerin daha sağlıklı çalışmasını destekler..

Zeytinyağı aynı zamanda sindirimi düzenleyen en etkili besindir.

Zeytinyağı direk olarak vücuda alındığında faydası iki kat daha fazla olur. Bu yüzden uzmanlar zeytinyağını yiyeceklerden direk olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor..

Yapılan bir başka araştırmada zeytinyağının beyindeki sağlıklı hücrelerin sayısını artırarak unutkanlık ve alzheimer gibi ciddi rahatsızlıkların riskini yüzde 80 oranda azalttığı tespit edilmiştir..

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