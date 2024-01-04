Günde 3 hurma yenirse bakın neler oluyor neler!

Hurmanın mucize faydalarının olduğu herkesçe biliniyor. Günde 3 hurma yenmesinin ise sağlığa faydaları şaşırttı. Uzmanlar günde 3 hurma yenmesini önerdi.

-Hurma kalp dostu…

Hurma, kalp sağlığı için önemli olan potasyum mineralini bol miktarda içerir. Tansiyonun dengelenmesine ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.

-Kas sağlığına da iyi geliyor…

Hurma, kas krampları ve ağrılarının önlenmesinde yardımcı olan magnezyum minerali açısından zengindir. Kasların gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlar. Günde 3 hurma yemek magnezyum ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.

-Sinir sistemine mucize faydaları…

Hurma, sinir sistemini destekleyen ve stresle başa çıkmaya yardımcı olan B6 vitamini içerir. Ayrıca B1 vitamini de sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

-Kilo vermeye mucize etkisi…

Hurma, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve sindirimi düzenler. Bir hurma sadece 20 kalori içerir. Kilo vermek isteyenler için sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.

-Cilt güzelliğine olan etkileri…

Hurma, antioksidan özelliği sayesinde cildi canlandırır ve parlaklık verir. B vitamini de cilt sağlığı için faydalıdır.

-Bağışıklık sistemine dikkat çeken faydaları…

Hurma, bağışıklığı güçlendirir ve kabızlığı önler. Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur.

-Korkulu rüya kansızlığa birebir

Hurma, demir eksikliği anemisinin tedavisinde etkili olan demir minerali bakımından zengindir. Düzenli olarak hurma yemek, kan değerlerini iyileştirir ve kansızlığı önler. B2 ve B3 vitaminleri de kırmızı kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.