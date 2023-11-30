Gündüz vakti küçük çocuğu kandırıp kaçırmaya çalıştı

Konya'da bir kişi, servis bekleyen küçük çocukların yanında arabadan inerek 'Servis arızalandı, beni gönderdiler' diyerek çocukları arabasına bindirip kaçırmaya çalıştı.
30 Kasım 2023 Perşembe
Konya'da bir kişi, servis bekleyen küçük çocukların yanında arabadan inerek 'Servis arızalandı, beni gönderdiler' diyerek çocukları arabasına bindirip kaçırmaya çalıştı.
Konya'da bir kişi, servis bekleyen küçük çocukların yanında arabadan inerek 'Servis arızalandı, beni gönderdiler' diyerek çocukları arabasına bindirip kaçırmaya çalıştı.