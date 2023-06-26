Güne ağrısız ve zinde başlamak için 7 altın öneri. Profesör açıkladı

CNN Türk’ün haberine göre; Ağrı Kliniği (Algoloji) Uzmanı Prof. Dr. Alp Yentür normalde sabahları uyanınca dinlenmiş hissedilmesi gerekirken güne ağrılarla başlamanın altında birçok neden yatabildiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Peki, bütün gece uyuduğumuz halde neden dinlenemiyoruz? Prof. Dr. Alp Yentür sabah ağrılarının altında gizli etkenleri ve başa çıkma yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerileri sıraladı.

-Fibromiyaljiniz var mı öğrenin

- Yatış pozisyonuna dikkat edin

- Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin

-Stresinizi yönetmeyi öğrenin

-Uyku apneniz var mı kontrol ettirin

- Kas ve eklemlerinizi güçlendirin

-İdeal kilonuza kavuşun

