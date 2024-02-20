Güneş koruyucuları lekeleri yok eder mi

Güneş lekeleri, güneş ışınlarının ciltteki melanin pigmenti üreten hücreleri uyararak oluşan bir grup cilt hastalığıdır. Bunlar arasında melasma, çil ve lentigo sayılabilir.

Güneş lekeleri sağlık açısından tehlikeli değildir, ancak görünüm açısından rahatsız edici olabilir. Ayrıca bazı zararlı benlerle karıştırılabilir. Güneş lekeleri, ultraviyole, genetik, gebelik, hormonal ilaçlar, güneşe duyarlılık yapan ilaçlar, solaryum, ısı kaynakları ve cilt tipi gibi faktörlere bağlıdır.

Güneş lekeleri, en çok yüz bölgesinde, alın, burun ve yanaklarda görülür. Açık tenli, kızıl saçlı kişilerde çil ve lentigo daha sık görülürken, esmer tenlilerde melasma daha yaygındır. Melasma, yazın güneşlenmeden sonra veya gebelikte hormonların etkisiyle ortaya çıkar. Güneş lekeleri, kendiliğinden kaybolmaz, tedavi edilmesi gerekir.

Güneş lekelerinden korunmanın en önemli yolu, düzenli güneş koruyucu kullanmaktır. Bunun için 50 faktörlü güneş koruyucu seçilmeli, evden çıkmadan 20 dakika önce sürülmeli ve günde 3 defa yenilenmelidir. Ayrıca şapka takmak da güneş lekelerini önlemeye yardımcı olur. Piyasada leke için özel olarak üretilen güneş koruyucular da tercih edilebilir.

GÜNEŞ LEKESİ TEDAVİSİ NASIL OLMALI?



Güneş lekelerinin tedavisinde, gece kullanılan leke açıcı serum ve kremler etkili olabilir. Bu ürünlerde C vitamini, azaleik asit, retinol, arbutrin, glikolik asit, hidrokinon gibi maddeler bulunabilir. Bunun yanında lazer tedavileri de leke tedavisinde kullanılabilir.

Lazer ile lekeler giderilebilir, ancak tekrarlama riski vardır. Bu nedenle lazer tedavisinden sonra da güneş koruyucu kullanmak, cildi nemlendirmek gerekir. Ayrıca sıcak ortamlarda uzun süre kalmamak da leke oluşumunu azaltabilir.