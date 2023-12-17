NASA beklenen Güneş patlamasının gerçekleştiğini açıkladı. 2017 yılından bu yana en güçlü Güneş patlaması olarak görülen bu olay beraberinde Güneş paylaması etkilerini de getirmesi bekleniyor. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması etkileri neler?

NASA yaşanan Güneş patlaması için, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" açıklamasında bulundu.

Güneş patlamasının genel olarak elektrik ve elektronik cihazlar üzerinde yan etkileri olduğu biliniyor.

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Güneş patlamaları milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

Güneş patlaması nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler.

Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.

GÜNEŞ PATLAMASI ETKİLERİ NELER?

Güneş fırtınaları Dünya'nın dış atmosferinin ısınmasına neden olabileceği gibi uyduları da doğrudan etkileyebiliyor. Söz konusu fırtına nedeniyle de elektrik şebekeleri arızalanabilir ve uydular da bozulabilir. Ayrıca güçlü güneş fırtınaları insan faaliyetlerini de etkileyebilir.

Uzmanlar Güneş patlamasının Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini belirtiyor.