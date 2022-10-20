Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı

"Bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saat 11:58'de gerçekleşecek ve hava açık olursa Türkiye'den de izlenebilecek" diyen ünlülerin astroloğu Kassandra, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kassandra "Bildiğiniz gibi 1999 Marmara Depremi’nin güneş tutulmasından 1 hafta sonra olması, tutulma ile deprem arasında bir bağ var mı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Herkes kendi düşüncesini ya da öngörülerini belirtiyor. Peşinen söyleyeyim. Yani uzaysal olaylar deprem yaratmaz. İçiniz rahat olsun ve panik havası oluşturacak dedikodulardan uzak durun" dedi.

"DEPREMLER YAŞANACAK"

"Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır" diyen Kassandra "Üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygular. Ama bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olacağını sanmıyorum. Zaten bunun için istihareye de yattım. Ülkemizde de güneş tutulmasından önce de sonra da depremler olacak. Bu depremlerden bazıları panik yaşatacak. Hatta bunu güneş tutulmasına bağlayanlara tanıklık edeceksiniz. Yurt dışında da depremler yaşanacak. Oradakiler ülkemizdekilerden çok daha şiddetli olacak" diye konuştu.

"BU BURÇLAR DİKKAT ETSİN"

"Astrolojide 'yeniden başlamak' anlamına gelen Güneş tutulması, sabit burçları etkileyeceğe benziyor" diyen Kassandra "Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmaya kısa bir süre kaldı. Akrep burcunda güneş tutulması, sonlanan, duraklayan ve tükenen ilişkilerin, parasal krizlerin, güçlü ve yoğun duyguların simgesi olarak biliniyor. Bu durum Akrep burcunun yanı sıra Boğa, Aslan ve Kova burçlarını da direk etkiyecektir. Eğer Su Elementi burçlar olan Yengeç ve Balık burcunda göstergeniz varsa o zaman bu tutulmadan daha olumlu etkilenebilirsiniz" dedi.

"ÜNLÜ İSİM VEFAT EDECEK"

Bu 6 burç dışındaki burçlara mensup olanların normal yaşantılarına devam edeceğini belirten Kassandra, "Bu böyle olacakmış diyerek bunalıma da girmeyin. Yengeç ve Balık burcuna mensup olanlar bitti denilen ilişkilerine devam edebilir. Ayrıca maddi krizleri geçici de olsa atlatabilir. Yeni bir aşka yelken de açabilir" yorumunu yaptı.

Ünlü bir ismin daha aramızdan ayrılacağını belirten Kassandra "O isimin ayrılışı da hepimizi üzecek. İçim parçalanarak bunu bildiriyorum" dedi.

"DOLAR DÜŞMEYECEK"

Doların önlenemez yükselişinin devam edeceğine belirten Kassandra "Sene sonuna kadar dolar yükselişini sürdürecek. Bununla paralel olarak A'dan Z'ye tüm ürünlerin de fiyatı artacak. Motorinin 20 TL'ye düşeceğini savunanlara da itibar etmeyin. Ben istiharemde motorinin fiyatının o seviyelere düştüğünü görmedim" diye konuştu.