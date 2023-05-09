Güneş yanıklarına dikkat

Sıcak yaz günleri ile birlikte güneşin güçlü etkileri birçok cilt sorunu oluşturabilir. Güneş ışınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı ultraviyole (uv) ışın bulunduğunu söyleyen

Doç. Dr. Didem Mullaaziz, uvb maruziyetinin birinci derece yanıklar oluşturarak deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşturabileceğini söyledi diyerek, “Daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluşmasıyla cilt yanığı, ikinci dereceye dönüşebiliyor” dedi.

BRONZLAŞMA NEDEN OLUR

Bronzlaşma ise güneş yanığı nedeniyle oluşan hasar sonrasında, cildin kendisini onarma çabasının sonucu oluştuğunu dolayısıyla günümüzde sıklıkla kullanılan “Sağlıklı Bronzlaşma” kavramının gerçekliğinin olmadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi sonucu oluşan kendini koruma mekanizması olduğunu ifade etti.

GÜNEŞ YANIKLARINA AMAN DİKKAT

Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini belirten Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti. Yanığa bağlı deri bütünlüğünün bozulduğu şiddetli durumlarda, kısa süreli ve düşük dozda sistemik steroid tedavisi veya sistemik koruyucu antibiyotik kullanımının gerekebildiğini söyleyen Didem Mullaaziz, yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Mullaaziz, bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, sekonder enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabileceğini söyledi.

KIRIŞIKLIK, ÇİL, LEKE, DERİ YAŞLANMASI VE KANSER

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, uzun süreli maruziyette ise kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerinin olabileceğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş hasarının ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluştuğunu ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açtığını belirterek çocukların güneşten korunmasına önemverilmesi gerektiğini ifade etti.

BEBEKLER NE ZAMAN GÜNEŞLE TANIŞMALI

Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerektiğini söyledi.

İŞTE KORUNMA TAVSİYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş yanıklarından korunmak için önerilerde de bulundu.

Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın.

Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın.

Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin.

Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın

Gölgede veya havuz/deniz içerisinde iken de güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin.