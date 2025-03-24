Güneş’e burun farkı kaldı! Uzayın kalbinde cesur yolculuk

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güneş’e burun farkı kaldı! Uzayın kalbinde cesur yolculuk

NASA’nın Parker Güneş keşif aracı, 22 Mart’ta gerçekleştirdiği 23’üncü geçişinde Güneş’e şimdiye kadarki en yakın ikinci mesafeye ulaştı.

Araç, bu geçiş sırasında 6.1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşarak 692 bin kilometre/saat (430 bin mil/saat) hızla hareket etti. Bu hız, Parker’ın daha önce 2024 yılında elde ettiği rekor hızla aynı seviyede.

Bilimsel cihazlarının tamamı aktif olan Parker, Güneş’in dış atmosferi olan taç küredeki faaliyetlere ilişkin eşsiz veriler toplamayı başardı.

GÜNEŞ’İN TAÇ KÜRESİNDE ÖLÇÜM YAPAN İLK ARAÇ

2018’de NASA tarafından fırlatılan Parker Güneş keşif aracı, taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşıyor.

Aşırı sıcaklık ve radyasyona dayanabilecek şekilde özel bir ısı kalkanıyla tasarlanan Parker, Güneş rüzgarı ve taç küredeki aktiviteleri inceliyor. Bu ölçümler, Dünya’daki uydular, astronotlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olan uzay havasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.

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BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ÖNEMİ

NASA’nın Güneş’e yaklaşma hedefiyle tasarladığı bu keşif aracı, daha önce erişilemeyen verilerle güneş fiziğinde önemli bulguların kapısını aralıyor.

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Parker’ın gerçekleştirdiği ölçümler, Güneş rüzgarının dinamiklerini ve taç kürenin sıcaklık mekanizmalarını anlamak için bilim insanlarına yeni ipuçları sunuyor.

Uzmanlar, bu çalışmaların uzay araştırmaları ve Dünya’ya yönelik etkiler hakkında kritik bilgiler sağladığını vurguluyor.

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GÜNEŞ'E CESUR YOLCULUK

Parker keşif aracının bugüne kadar gerçekleştirdiği bu yakın geçişler, Güneş hakkında daha önce bilinmeyen detayların ortaya çıkarılmasında kilit rol oynuyor.

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NASA’nın bu yenilikçi misyonu, uzay araştırmalarının geleceğine ışık tutmaya devam ediyor.

Parker’ın Güneş’e olan sıradışı yolculuğu, bilimin sınırlarını genişleten bir adım olarak tarihe geçiyor.

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