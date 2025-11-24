Alman bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve bilim dünyasında büyük bir şok etkisi oluşturan çığır açıcı bir çalışma, Güneş Sistemi'nin Samanyolu Galaksisi içerisindeki hareket hızının, mevcut kozmolojik modellerin öngördüğünden ciddi ölçüde daha yüksek olduğunu belirledi. Bu keşif, evrenin dinamikleri ve galaksi oluşumu hakkındaki köklü kabulleri sarsan önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

Araştırmayı yürüten ekip, galaksilerin uzaydaki konumları, kümelenmeleri ve dağılım paternleri üzerine kapsamlı bir veri seti inceledi.

Hesaplamalar, Güneş Sistemi’nin ve genel olarak Samanyolu’nun lokal uzay bölgesindeki hareketinin, standart Lambda-CDM modeli (Kozmolojik Sabit ve Soğuk Karanlık Madde modeli) tarafından beklenen hız sınırını aştığını gösterdi.

Araştırmacılar, gözlemlenen hız ile teorik beklentiler arasındaki bu devasa uyumsuzluğun, evrenin toplam kütle-enerji içeriğine dair varsayımların veya karanlık maddenin davranışının yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bulgular, uluslararası astronomi camiasında geniş yankı uyandırdı. Cambridge Üniversitesi'nden tanınmış teorik fizikçi Prof. Dr. Elizabeth Moreau, bu gelişmeyi "kozmolojideki en keskin anomalilerden biri" olarak nitelendirdi.

Prof. Moreau, "Eğer Samanyolu'nun bu hızda hareket ettiğini görüyorsak ve standart model bunu açıklayamıyorsa, ya lokal evrenimizdeki madde dağılımında öngörülemez dev bir yoğunluk bölgesi bulunuyor ya da Yerçekiminin büyük ölçekteki davranışını yanlış anlamış durumdayız demektir" diye açıklama yaptı.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) astrofizikçi Dr. Ben Carter, bu farkın karanlık enerjinin zamanla değişen doğasından kaynaklanabileceği yönündeki bir görüşü dile getirdi.

Dr. Carter, "Bu veriler, evrenin genişleme hızının sanılandan daha karmaşık olduğunu kanıtlar nitelikte. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasından elde ettiğimiz erken evren hız limitleri ile lokal galaksi hareketlerinden çıkan güncel hız limitleri arasındaki bu 'Hubble Gerilimi' (Hubble Tension) giderek derinleşti" diye belirtti.

Bilim insanları, bu hız farkının kaynağını kesin olarak anlamak için ek gözlemlere ve alternatif yerçekimi teorilerinin test edilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.