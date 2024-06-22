Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti

Sürücü, "Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor. Arabayı gösteriyor" dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince kent genelinde trafik denetimlerini sıkılaştırdı. Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda yapılan şok uygulamada, yüksek ses müzik, abartı egzoz sesi, sis farı kullanımı ve emniyet kemeri denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan bir sürücüye 690 lira ceza kesildi.

"Sis farları hoşuma gidiyor"

Sis farlarını açık tutan sürücü, trafik denetim noktasında durduruldu. Güneşli bir günde sis farlarını kullanması üzerine uyarılan sürücü, gece ve gündüz sis olmadığı sürece sis farlarını yakmamaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Ceza kesilen sürücü, "Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor. Arabayı gösteriyor" şeklinde konuştu.