Güneş'ten sekip Dünya'ya geliyor. NASA uyardı son 6 yılın en büyüğü

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre; 2017'den bu yana görülen en güçlü patlama kaydedildi.

Uzay ajansının aracı, yılbaşı gecesi Güneş'ten enerjilerin geldiğini tespit etti ve bu durumun da Dünya'da radyo kesintileri gibi sorunlara neden olabileceği konusunda uyardı.

NASA, buna benzer bir patlamayı en son 10 Eylül 2017'de gözlemlediğini, bu patlamanın saatlerce radyo kesintisine neden olan bir X8.2 parlaması ile gerçekleştiğini söyledi. Son Güneş patlaması ise 31 Aralık'ta saat 17:00'de en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) de korkulacak bir şey olmadığını açıklarken, kurum 31 Aralık'taki ilk patlamanın Pasifik Okyanusu üzerinde elektrik kesintilerine neden olduğunu tespit etti.

Bu tür patlamalar, Dünya'daki uydulara ve elektrik şebekelerine müdahale edebilecek ve korunmasız astronotlara zarar verebilecek potansiyele sahip.

Bu, altı yıl içinde tespit edilen en güçlü Güneş patlaması olsa da NASA'nın kayıtları şimdiye kadarki en büyük patlamanın 2003 yılında meydana geldiğini gösteriyor.