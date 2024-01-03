Güneş'ten sekip Dünya'ya geliyor. NASA uyardı son 6 yılın en büyüğü

Kaynak: Haber Merkezi
Güneş'ten sekip Dünya'ya geliyor. NASA uyardı son 6 yılın en büyüğü
NASA’nın açıklamasına göre Güneş’te 2017’den bu yana görülen en büyük patlama gerçekleşti. Patlamanın dünyayı da etkilemesi bekleniyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yaptığı açıklamaya göre; 2017'den bu yana görülen en güçlü patlama kaydedildi.

Uzay ajansının aracı, yılbaşı gecesi Güneş'ten enerjilerin geldiğini tespit etti ve bu durumun da Dünya'da radyo kesintileri gibi sorunlara neden olabileceği konusunda uyardı.

NASA, buna benzer bir patlamayı en son 10 Eylül 2017'de gözlemlediğini, bu patlamanın saatlerce radyo kesintisine neden olan bir X8.2 parlaması ile gerçekleştiğini söyledi. Son Güneş patlaması ise 31 Aralık'ta saat 17:00'de en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) de korkulacak bir şey olmadığını açıklarken, kurum 31 Aralık'taki ilk patlamanın Pasifik Okyanusu üzerinde elektrik kesintilerine neden olduğunu tespit etti.

Bu tür patlamalar, Dünya'daki uydulara ve elektrik şebekelerine müdahale edebilecek ve korunmasız astronotlara zarar verebilecek potansiyele sahip.

Bu, altı yıl içinde tespit edilen en güçlü Güneş patlaması olsa da NASA'nın kayıtları şimdiye kadarki en büyük patlamanın 2003 yılında meydana geldiğini gösteriyor.

İlgili Haberler
BSH Türkiye'de yeni CEO Alper Şengül oldu
BSH Türkiye'de yeni CEO Alper Şengül oldu
Son Haberler
Kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu. Bakın kaç liraya yükseldi Ekonomi
Kıdem tazminatında tavan ücret belli oldu. Bakın kaç liraya yükseldi
Real Madrid ile ilk maçına çıkması beklenen Arda'dan maça saatler kala paylaşım geldi Spor
Real Madrid ile ilk maçına çıkması beklenen Arda'dan maça saatler kala paylaşım geldi
İsmail Kartal 3 yıldızın ismini verdi Spor
İsmail Kartal 3 yıldızın ismini verdi
Baba ve 3 oğlundan anneye akıl almaz tuzak. Av tüfeğiyle kurşunladılar Gündem
Baba ve 3 oğlundan anneye akıl almaz tuzak. Av tüfeğiyle kurşunladılar
Seçil Erzan'ın telefon trafiğinde Dallas'ın papucu dama atıldı. Aşk kıskançlığının tamamı ifşa oldu Gündem
Seçil Erzan'ın telefon trafiğinde Dallas'ın papucu dama atıldı. Aşk kıskançlığının tamamı ifşa oldu
Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 100’ü aştı. DİSK açıkladı Ekonomi
Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 100’ü aştı. DİSK açıkladı
Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı Gündem
Kırmızı bültenle aranan Hollandalı, Alanya'da yakalandı