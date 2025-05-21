Güney Afrika enflasyonu yüzde 2,8'e yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Afrika enflasyonu yüzde 2,8'e yükseldi

Güney Afrika’da enflasyon Nisan 2025’te yüzde 2,8’e yükseldi. Artışta gıda, konut ve enerji fiyatları etkili olurken, ulaştırma maliyetleri düşüş gösterdi.

Güney Afrika'da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025’te yüzde 2,8’e çıktı. Bu oran, Mart ayındaki yüzde 2,7’ye göre hafif bir artış anlamına geliyor. Mart ayı aynı zamanda Haziran 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeydi. Güney Afrika İstatistik kurumu olan Statistics South Africa'nın açıkladığı verilere göre, bu yükselişte konut ve hizmetler, gıda, içecek ve enerji kalemlerindeki fiyat artışları etkili oldu.

Özellikle konut ve kamu hizmetleri kategorisinde fiyat artışı yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti. Elektrik, gaz ve yakıt fiyatları ise yüzde 11,6 artarak bu grubun temel itici gücü oldu. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış yüzde 4 olarak kaydedildi. Bu oran, Mart ayında yüzde 2,7 seviyesindeydi.

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ULAŞTIRMA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DENGELEYİCİ OLDU

Enflasyonun yukarı yönlü seyrine rağmen ulaştırma fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Ulaştırma kaleminde yıllık bazda yüzde 3,9 oranında düşüş yaşandı. Mart ayında bu düşüş yüzde 2,4 seviyesindeydi. Bu azalma, büyük ölçüde yakıt fiyatlarının yüzde 13,4 oranında gerilemesinden kaynaklandı.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON SON 4 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Hizmet enflasyonu Nisan ayında yüzde 3,8’e yükselirken, mal enflasyonu yüzde 1,7’ye geriledi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 0,3 artarak, Mart ayındaki yüzde 0,4’lük artışın altında kaldı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 3 ile Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Bu veriler, Güney Afrika Merkez Bankası'nın faiz kararlarını etkileyebilecek önemli göstergeler arasında yer alıyor.

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