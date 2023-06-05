Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Türk kızına saldırı. 2 Rum gözaltında

Olay, 2 Haziran'da GKRY'nin Ayia Napa bölgesinde meydana geldi. KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bölgede 2 Rum tarafından taciz edildiğini ve Türk olduğunu anlayınca saldırıya uğradığını söyledi. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ve kendisini duvardan aşağı attığını iddia eden Karaali, sosyal medyada saldırı anına ait video paylaştı.

Karaali, olay sonrası Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak önemli bir şeyi olmadığı söylenerek taburcu edildi. Daha sonra GKRY polisine giderek şikayetçi olan Karaali, KKTC'ye geçti ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Yapılan kontrolde dişinin ve parmağının kırık olduğu tespit edilen Karaali, saldırının GKRY'de yaşandığı için KKTC'de darp raporu alamadığını belirtti.

GKRY polis sözcüsü Steve Theodoulou, yaptığı açıklamada, Karaali'ye saldıran 22 ve 30 yaşlarındaki 2 zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Theodoulou, olayın neden çıktığına dair araştırma yaptıklarını kaydetti.

“Kabul edilemez”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY’de uğradığı saldırı sonucu yaralanan Karaali ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, adadaki barış ortamına zarar veren bu gibi olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’ne Karaali’nin yaşadığı menfur saldırıyı bütün yönleriyle takip etmesine yönelik gerekli direktifi verdiğini aktardı. Tatar, yaşanan vahim olayın takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.



GKRY lideri Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ı aradı

GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in Karaali’nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’ı aradığı bildirildi. GKRY basınında yer alan haberlerde, görüşmede Hristodulidis’in olayı kınadığı ve Tatar’a genç kızı darp edenlerin tutuklandığını ve adalete teslim edileceğini söylediği ifade edildi. Haberde Hristodulidis’in Tatar’a, darp olayının ırkçı bir saldırıya benzemediğini ancak kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söylediği belirtildi.

“Irkçı Rum zihniyetinin yansıması”

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Adanın tek sahibi olduğu iddiasındaki hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin yansıması olarak, Rum tarafındaki ırkçı saldırıların her geçen gün arttığını basın haberlerinden de takip ediyoruz. Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türkü’nü azınlık gören ve yaşam hakkı tanımayan ırkçı Rum zihniyetinin Güney Kıbrıs’a geçen vatandaşlarımıza yönelik sürdürdüğü ırkçı saldırılarının son kurbanı bir Türk kızı olmuştur. Vatandaşımız Asya Karaali, ziyaret amacıyla gittiği Güney Kıbrıs'ta önce tacize uğramış, konuşmasından Türk olduğu anlaşılınca da ciddi şekilde darp edilmiştir. Küstah saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum güvenlik makamlarından ırkçı saldırının faillerini tez zamanda adalete teslim etmesini ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz” denildi.