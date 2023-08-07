Güney Kıbrıs'ta yangın. KKTC'nin yardım teklifi reddedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinin Alasa köyü yakınlarındaki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere arazöz, itfaiye aracı ve sivil savunma personeli gönderebileceğini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) iletti. Güney Kıbrıs, KKTC'nin yardım teklifini, yangın kontrol altına alındığı gerekçesiyle teşekkür ederek kabul etmedi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, her ihtimale karşı 4 araç ile 11 personeli Lefkoşa'daki tesislerinde hazır tutuyor.

RUM YÖNETİMİ BÖLGE ÜLKELERDEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Alasa köyü yakınlarında perşembe çıkan ve söndürülen orman yangınının dün yeniden başlaması üzerine GKRY İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan'dan söndürme çalışmaları için yardım talep etmişti.

Yunanistan'ın 2 uçak gönderdiği söndürme çalışmalarına, Ürdün'ün de 3 helikopterle katıldığı bildiriliyor.