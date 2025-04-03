Güney Kıbrıs’ta enflasyon son dört ayın en düşük seviyesine geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kıbrıs’ta enflasyon son dört ayın en düşük seviyesine geriledi

Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon oranı Mart 2025'te yüzde 1.6’ya gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine ulaştı. Şubat ayında yüzde 1.9 olarak kaydedilen enflasyonun düşüşü, gıda, ulaştırma ve eğlence gibi sektörlerdeki fiyatların yavaşlamasıyla desteklendi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon yüzde 2.1’e gerileyerek Şubat ayındaki yüzde 2.3 seviyesinin altına indi. Ulaştırmada ise fiyat artışı yüzde 3.7’den yüzde 1.2’ye keskin bir düşüş gösterdi. Eğlence ve kültür alanındaki fiyat artışı da yüzde 2.7’den yüzde 2.6’ya geriledi.

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GİYİM VE EV EŞYALARINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Giyim ve ayakkabı fiyatları önceki aya göre daha hızlı bir gerileme kaydetti. Şubat ayında yüzde 5.1 düşen fiyatlar Mart’ta yüzde 7.8 azaldı. Mobilya, ev eşyaları ve ev içi hizmetlerde de fiyatlar yüzde 1 oranında düşerek gerileme eğilimini sürdürdü.

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KONUT VE KONAKLAMA MALİYETLERİ ARTTI

Bazı sektörlerde ise enflasyon yükseldi. Konut, su ve enerji giderleri Şubat'ta yüzde 2.8 artarken Mart’ta yüzde 4.2’ye yükseldi. Otel ve restoran fiyatlarında da önemli bir artış görüldü; bu sektörde enflasyon yüzde 3.5’ten yüzde 5.1’e çıktı.

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AYLIK ENFLASYONDA HAFİF ARTIŞ

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyat endeksi Mart ayında yüzde 0.1 yükseldi. Bu artış, Şubat ayındaki yüzde 0.3’lük yükselişe kıyasla daha ılımlı bir seviyede gerçekleşti.

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