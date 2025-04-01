Yunanistan'da işsizlik son 16 yılın en düşük seviyesinde

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 9.1 olarak revize edilirken, Şubat ayında yüzde 8.6’ya geriledi. Böylece Aralık 2008’den bu yana en düşük işsizlik oranı kaydedilmiş oldu. Ülkede işsiz sayısı 22.900 kişi azalarak 404.600’e düştü.

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İSTİHDAM ARTIŞ GÖSTERDİ

İstihdam edilen kişi sayısı ise 36.900 kişi artarak 4.31 milyona ulaştı. Ekonomik aktivitenin hız kazanması ve iş gücüne katılımın artması bu yükselişi destekledi. Özellikle hizmet sektörü ve sanayi alanındaki yeni iş fırsatları, istihdamın yükselmesinde etkili oldu.

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İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜKSELDİ

İşgücüne katılmayan kişi sayısı da 16.500 azalarak 3.04 milyona geriledi. Bu düşüş, daha fazla kişinin iş aramaya yöneldiğini ve iş piyasasının canlandığını gösteriyor.

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EKONOMİK TOPARLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan, son yıllarda ekonomik toparlanma sürecini hızlandırarak işsizlik oranında istikrarlı bir düşüş sağladı. Yatırımcı güveninin artması, yabancı yatırımların ülkeye yönelmesi ve hükümetin istihdam politikaları bu düşüşte önemli rol oynadı.

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BÜYÜME BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Ekonomistler, işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi halinde tüketici harcamalarının ve ekonomik büyümenin ivme kazanacağını öngörüyor. Uzmanlar, Yunanistan ekonomisinin 2025 boyunca istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtiyor.