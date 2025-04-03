Gürcistan’da enflasyon son iki yılın zirvesinde

Gürcistan’da enflasyon, mart ayında bir önceki aya göre ciddi bir yükseliş gösterdi. Şubat ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 5,4’e çıktı. Bu artış, özellikle gıda ve alkolsüz içecekler sektöründe kendini gösterdi. Şubat ayında yüzde 3,7 olan bu sektördeki fiyat artışı martta yüzde 6,6’ya yükseldi. Sağlık hizmetlerinde de büyük bir artış yaşandı. Şubat ayında yüzde 5,4 olan sağlık sektörü enflasyonu, mart ayında yüzde 8,8’e ulaştı.

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GİYİM VE AYAKKABI SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

Enflasyonun en çok hissedildiği alanlardan biri de giyim ve ayakkabı sektörü oldu. Şubat ayında bu alanda fiyatlar sabit kalırken mart ayında yüzde 1,5’lik bir yükseliş yaşandı. Bu durum, küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve artan üretim maliyetleriyle ilişkilendiriliyor.

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MOBİLYA VE BAKIM ÜRÜNLERİNDE SABİT FİYATLAR

Bazı sektörlerde ise fiyatlar büyük oranda sabit kaldı. Ev eşyaları, mobilya ve bakım ürünleri gibi alanlarda enflasyon değişiklik göstermedi. Bu kategoride fiyatlar geçen ay ile aynı seviyede kalarak yüzde -2,1 olarak ölçüldü.

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BAZI ALANLARDA FİYAT DÜŞÜŞÜ GÖRÜLDÜ

Tüketici fiyatlarında genel bir artış yaşanırken, bazı sektörlerde fiyatların düştüğü görüldü. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki fiyat artışı şubatta yüzde 4,7 iken mart ayında yüzde 4,2’ye geriledi. Eğitim alanında da benzer bir trend görüldü. Şubat ayında yüzde 5,2 olan eğitim harcamalarındaki fiyat artışı martta yüzde 4,9’a düştü.

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ULAŞIM VE İLETİŞİMDE DEFLASYON DERİNLEŞTİ

Ulaşım sektöründe fiyatlar mart ayında yüzde 0,5 oranında düştü. Şubat ayında bu sektörde yüzde 0,4’lük bir artış yaşanmıştı. Öte yandan, iletişim sektöründe deflasyon hız kazandı. Şubat ayında yüzde -12,2 olan iletişimdeki fiyat düşüşü mart ayında yüzde -12,4’e geriledi.

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AYLIK ENFLASYON ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Aylık bazda tüketici fiyatları mart ayında yüzde 1,1 arttı. Bir önceki ay bu oran yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti. Genel olarak Gürcistan ekonomisinde enflasyonist baskılar artarken, farklı sektörlerde fiyat dalgalanmaları yaşanmaya devam ediyor.